Орбан в ноябре обсудит с Трампом организацию саммита России и США

«Предлагаемая встреча также дает возможность главам двух государств обменяться идеями о возможном пути к миру и определить, каким может быть курс действий, который мог бы привести к встрече глав России и США, а через нее — к российско-украинскому мирному соглашению», — отметил Гуйяш.