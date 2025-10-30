Нового исполняющего обязанности главы назначили в Северском районе Кубани

Алексей Чеверев назначен исполняющим обязанности главы Северского района Краснодарского края. Ранее он занимал должность заместителя главы Усть-Лабинского района, где курировал вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Известно, что Алексей Чеверев до муниципальной службы занимался предпринимательской деятельностью. В частности, руководил управляющей компанией «Екатеринодар» по обслуживанию жилых домов.
Чеверев сменил на этом посту Дмитрия Малова, который исполнял обязанности главы Северского района после отставки Андрея Дорошевского в 2024 году.