Нового исполняющего обязанности главы назначили в Северском районе Кубани

Бывший замглавы Усть-Лабинского стал ИО главы в Северском районе Кубани.

Источник: администрация Усть-Лабинского района

Алексей Чеверев назначен исполняющим обязанности главы Северского района Краснодарского края. Ранее он занимал должность заместителя главы Усть-Лабинского района, где курировал вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Известно, что Алексей Чеверев до муниципальной службы занимался предпринимательской деятельностью. В частности, руководил управляющей компанией «Екатеринодар» по обслуживанию жилых домов.

Чеверев сменил на этом посту Дмитрия Малова, который исполнял обязанности главы Северского района после отставки Андрея Дорошевского в 2024 году.