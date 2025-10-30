Ричмонд
Лукашенко 30 октября проводит совещание по сотрудничеству Беларуси с Африкой

Александр Лукашенко 30 октября проводит совещание по сотрудничеству Беларуси с Африкой.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 30 октября 2025 года, проводит совещание по сотрудничеству Беларуси с этим континентом. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале «Пул Первого».

Как сообщает источник, в повестке дня — два основных вопроса. Во-первых, итоги реализации Программы действий на 2024 — 2026 годы, а также новые шаги по укреплению белорусско-африканских экономических связей. Во-вторых, динамика экспорта.

«За январь — август 2025 года экспорт в африканские страны превысил 530 миллионов долларов, показав рост более чем на 7%», — констатирует «Пул Первого».

Ранее мы писали о том, что певец Олег Газманов, которому в 2026 году исполнится 75 лет, накануне своего сольного концерта в Могилеве рассказал о своем здоровье (здесь про это). Писали мы и о другом певце: Дима Билан едет в Минск и обратился к поклонникам-белорусам с признанием (читать далее вот здесь).

