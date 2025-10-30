Президент Узбекистана утвердил новые кадровые назначения в своем аппарате

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев произвел новые кадровые назначения в своем аппарате, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Руководитель страны подписал соответствующие указы. Изменения коснулись состава советников.
Равшан Гулямов, ранее курировавший вопросы экономической политики, стал советником по вопросам регионального развития.
Обид Хакимов назначен советником президента по вопросам экономической политики. Ранее он занимал должность заместителя советника руководителя страны по вопросам экономической политики — директора Центра экономических исследований и реформ.
Вопросами регионального развития теперь будет также заниматься Азиз Магрупов в качестве заместителя советника президента. До этого он работал на посту представителя главы Узбекистана по вопросам иностранных инвестиций.