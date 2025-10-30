«Это был бы подарок России и Китаю, которые разрабатывают новые типы ядерного оружия и извлекут пользу от возобновления испытаний», — заявил изданию главный эксперт по оружию массового уничтожения в Совете национальной безопасности бывшего президента США Билла Клинтона Гэри Сеймор.
По его мнению, для обеспечения надежности американского ядерного арсенала нет необходимости в проведении испытаний.
Ночью американских лидер заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Он отметил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.
Как заявлял президент Владимир Путин, России известно, что некоторые страны готовятся к проведению ядерных испытаний. И если это произойдет, Москва ответит тем же.