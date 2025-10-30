Ричмонд
СМИ рассказали, какой «подарок» Трамп преподнес России ночью

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Возобновление испытаний ядерного оружия США по приказу американского президента Дональда Трампа может обернуться на пользу России и Китаю, пишет Wall Street Journal.

Источник: Reuters

«Это был бы подарок России и Китаю, которые разрабатывают новые типы ядерного оружия и извлекут пользу от возобновления испытаний», — заявил изданию главный эксперт по оружию массового уничтожения в Совете национальной безопасности бывшего президента США Билла Клинтона Гэри Сеймор.

По его мнению, для обеспечения надежности американского ядерного арсенала нет необходимости в проведении испытаний.

Ночью американских лидер заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Он отметил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.

Как заявлял президент Владимир Путин, России известно, что некоторые страны готовятся к проведению ядерных испытаний. И если это произойдет, Москва ответит тем же.

