Лукашенко ставит напряженные задачи по работе в Африке

Однако в правительстве перед совещанием были сомнения относительно того, удастся ли подготовиться к мероприятию в сжатые сроки. «Хочу только предупредить всех членов правительства и тех, кто отвечает за направление сотрудничества в данном случае с Африкой, — должны быть готовы с утра до вечера каждый день к докладу и обсуждению тех или иных проблем», — ориентировал Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что собирает должностных лиц не для того, чтобы теоретизировать или «рассматривать крупные философские проблемы», а для обсуждения реальной работы. Поэтому в повестке мероприятия — нынешнее положение дел в сотрудничестве с Африкой и предложения на перспективу.