Лукашенко ставит напряженные задачи по работе в Африке

Тема взаимодействия со странами Африки часто обсуждается на уровне главы государства, ведь традиционные экспортные рынки необходимо расширять. «И не только потому, что мы там начали проседать, особенно в плане экспорта нашей продукции», — заметил Президент.
Лукашенко требует бороться за своего потребителя на основных рынках, несмотря на сложную ситуацию Лукашенко: политический капитал в Африке нужно монетизировать во взаимовыгодные проекты.
Однако в правительстве перед совещанием были сомнения относительно того, удастся ли подготовиться к мероприятию в сжатые сроки. «Хочу только предупредить всех членов правительства и тех, кто отвечает за направление сотрудничества в данном случае с Африкой, — должны быть готовы с утра до вечера каждый день к докладу и обсуждению тех или иных проблем», — ориентировал Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что собирает должностных лиц не для того, чтобы теоретизировать или «рассматривать крупные философские проблемы», а для обсуждения реальной работы. Поэтому в повестке мероприятия — нынешнее положение дел в сотрудничестве с Африкой и предложения на перспективу.
Глава государства подчеркнул, что от участников совещания необходимы дополнительные предложения по развитию сотрудничества с Африкой. Особенно это касается таких направлений, как продовольственная безопасность, поставки промышленной и военно-технической продукции, перспективы создания совместных сборочных производств. Нужны также инициативы в сферах образования и здравоохранения. Например, в части взаимодействия по подготовке кадров.
«Африка для Беларуси — тот же Китай 30 лет назад, рынок будущего, куда нужно активно идти и завоевывать на нем свои ниши. Именно там резерв диверсификации экспорта для базовых отраслей нашей экономики, таких как сельское хозяйство, машиностроение, производство минеральных удобрений и другие», — констатировал белорусский лидер.
Темпы роста ВВП этого континента превышают среднемировые — больше 4% против 3% в 2025 году, демографического роста — тем более (2−3% прироста в год). А вот доля в международной торговле пока неадекватно низкая: 2,6% мирового экспорта и 3% — импорта. Это говорит о том, что там сжимается пружина отложенного спроса, отметил Президент.
Плюс Африку можно назвать кладовой мира по сырьевым ресурсам. Здесь находится треть мировых запасов полезных ископаемых, в том числе 8% всего природного газа, 12% нефти, 40% золота, до 90% хрома и платины. «Это сегодня превращает Африку в локомотив, в сцепке с которым можно двигаться вперед. Но именно в крепкой сцепке, а не пытаясь запрыгнуть на последнюю подножку уходящего поезда», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил, что правительством была принята программа действий по развитию сотрудничества со странами Африки на 2024−2026 годы. Однако Президент оценил ее как очень легкую, ненапряженную. Например, темп роста экспорта товаров — 107,2% при среднем по стране 97,5%. «Вроде бы, неплохой рост, но цифры слишком занижены», — считает Президент.
«Казалось бы, шанс. Раз пошли дела, так надо собрать резервы, поддержать лучших, научить остальных. А на самом деле? — спросил глава государства. — Признаков системной работы я пока не вижу. Никто ничего не корректирует ни в планах, ни в методах».