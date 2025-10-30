Новые ограничения на продажу энергетиков утвердили в Нижегородской области

Инициатива была внесена фракцией партии «Единая Россия». Документ предусматривает полный запрет на продажу энергетиков в зданиях и помещениях, где ведется образовательная, медицинская, культурная или спортивная деятельность. Помимо этого, региональные власти получат полномочия ограничивать реализацию таких напитков в период проведения массовых публичных или спортивных мероприятий. Первоначально в проекте также содержался пункт о запрете продажи энергетиков через торговые автоматы.
Однако ко второму чтению его исключили, поскольку он противоречил бы федеральным нормам: ограничения могут касаться не способа, а места реализации. Как пояснил заместитель председателя комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Николай Упирвицкий, в ходе подготовки ко второму чтению была составлена таблица поправок, включающая три положения, подлежащих исключению. После обсуждения депутаты приняли законопроект во втором чтении. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Ранее сообщалось, что торговцев энергетиками начали штрафовать в Нижегородской области.