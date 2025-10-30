МИД Южной Кореи прокомментировал заявление Трампа о подлодках

«Что касается вопроса о атомных подводных лодках, напомню, что Северная Корея недавно объявила о планах строительства собственной атомной подлодки. Эти и другие обстоятельства вынуждают Республику Корея укреплять собственные оборонные возможности. Именно поэтому президент Ли Чжэ Мён поднял этот вопрос во время саммита с президентом США Дональдом Трампом. Президент Трамп выразил понимание и согласие с необходимостью такой программы, добавив, что “вопрос требует внутренней проверки”. Однако уже сегодня утром неожиданно Трамп в своём аккаунте в Truth Social публично заявил о поддержке данного проекта», — заявил Чо Хен на брифинге на полях мероприятий саммита АТЭС.
Он добавил, что далее потребуется «практическая проработка» этого вопроса на рабочем уровне между Кореей и США, чтобы как можно быстрее перейти к его реализации.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Кёнчжу заявил, что дал Южной Корее согласие на строительство атомной подлодки вместо старых дизельных. Трамп добавил, что АПЛ будет построена на верфях в американской Филадельфии. Он уточнил, что Южная Корея согласилась заплатить 350 миллиардов долларов за снижение пошлин, а корейские компании готовы инвестировать 600 миллиардов в американскую экономику.
Действующее соглашение между США и Южной Кореей запрещает азиатской стране обогащать уран. Сеул давно заявлял об амбициях по разработке АПЛ.