Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Южной Кореи прокомментировал заявление Трампа о подлодках

КЁНДЖУ, 30 окт — РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Чо Хен сообщил, что заявление президента США Дональда Трампа о подлодках с атомной установкой было неожиданным для Южной Кореи.

Источник: AP 2024

«Что касается вопроса о атомных подводных лодках, напомню, что Северная Корея недавно объявила о планах строительства собственной атомной подлодки. Эти и другие обстоятельства вынуждают Республику Корея укреплять собственные оборонные возможности. Именно поэтому президент Ли Чжэ Мён поднял этот вопрос во время саммита с президентом США Дональдом Трампом. Президент Трамп выразил понимание и согласие с необходимостью такой программы, добавив, что “вопрос требует внутренней проверки”. Однако уже сегодня утром неожиданно Трамп в своём аккаунте в Truth Social публично заявил о поддержке данного проекта», — заявил Чо Хен на брифинге на полях мероприятий саммита АТЭС.

Он добавил, что далее потребуется «практическая проработка» этого вопроса на рабочем уровне между Кореей и США, чтобы как можно быстрее перейти к его реализации.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Кёнчжу заявил, что дал Южной Корее согласие на строительство атомной подлодки вместо старых дизельных. Трамп добавил, что АПЛ будет построена на верфях в американской Филадельфии. Он уточнил, что Южная Корея согласилась заплатить 350 миллиардов долларов за снижение пошлин, а корейские компании готовы инвестировать 600 миллиардов в американскую экономику.

Действующее соглашение между США и Южной Кореей запрещает азиатской стране обогащать уран. Сеул давно заявлял об амбициях по разработке АПЛ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше