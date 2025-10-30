МИД Южной Кореи прокомментировал заявление Трампа о подлодках

«Что касается вопроса о атомных подводных лодках, напомню, что Северная Корея недавно объявила о планах строительства собственной атомной подлодки. Эти и другие обстоятельства вынуждают Республику Корея укреплять собственные оборонные возможности. Именно поэтому президент Ли Чжэ Мён поднял этот вопрос во время саммита с президентом США Дональдом Трампом. Президент Трамп выразил понимание и согласие с необходимостью такой программы, добавив, что “вопрос требует внутренней проверки”. Однако уже сегодня утром неожиданно Трамп в своём аккаунте в Truth Social публично заявил о поддержке данного проекта», — заявил Чо Хен на брифинге на полях мероприятий саммита АТЭС.