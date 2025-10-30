Власти ликвидировали второй поселок Куликово в Зеленоградском округе

В феврале 2023 года, как сообщала газета «Волна», вопрос выносился на заседание окружного Совета. По данным издания, на территории Зеленоградского округа имелось два поселка Куликово — один в Ковровском поселении (расположен на берегу моря, рядом с ним — игорная зона — прим. «Нового Калининграда»), второй — в Переславском. Объединить с Откосово предполагалось второй поселок.