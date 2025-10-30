Ричмонд
Посол в США рассказал о результатах обращения Меланьи Трамп к Путину

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что обращение американской первой леди Меланьи Трамп к президенту РФ Владимиру Путину привело к оперативному воссоединению нескольких семей.

Источник: AP 2024

«Особо отметим, что первая леди США Меланья Трамп, обратившаяся к президенту России с просьбой отнестись со всем вниманием к судьбе несовершеннолетних в зоне конфликта, выразила признательность за готовность российской стороны предоставить объективную и детальную информацию. Благодаря такому взаимодействию семь детей оперативно воссоединились с родными на Украине и одна девочка вернулась в Россию», — говорится в распространенном комментарии Дарчиева.

Как подчеркнул высокопоставленный дипломат, «факты воссоединения детей с родными и близкими верифицируются сотрудниками Международного Комитета Красного Креста, которые сопровождают ребенка для передачи родителям и родственникам».

