Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что надо делать из-за сложной ситуации без отговорок. Соответствующее заявление Лукашенко, как пишет БелТА, сделал в четверг, 30 октября 2025 года, в ходе совещания по вопросам сотрудничества Беларуси со странами Африки. В повестке дня, как мы писали, несколько вопросов, в том числе и необходимость расширения белорусского экспорта.
Лукашенко назвал ситуацию на основных для Беларуси экспортных рынках сложной. Однако уходить оттуда и перестать бороться за покупателя белорусские производители не должны ни в коем случае.
— Но у предприятий и отраслей уже не может быть отговорок, что все законтрактовано, что кто-то в России предлагает лучшую цену и так далее. Надо идти на дальнюю дугу и там работать, — приводит слова Лукашенко названный источник.
Лукашенко поставил руководителям всех уровней задачу не только обеспечить загрузку производственных мощностей, но и вести работу по расширению числа рабочих мест. Делать это надо несмотря на существующие препятствия и трудности.
— Именно в сложных ситуациях, — подытожил президент.
