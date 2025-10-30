Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что надо делать из-за сложной ситуации без отговорок. Соответствующее заявление Лукашенко, как пишет БелТА, сделал в четверг, 30 октября 2025 года, в ходе совещания по вопросам сотрудничества Беларуси со странами Африки. В повестке дня, как мы писали, несколько вопросов, в том числе и необходимость расширения белорусского экспорта.