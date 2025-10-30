Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, что надо делать из-за сложной ситуации без отговорок

Александр Лукашенко сказал, что надо делать из-за сложной ситуации без отговорок.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что надо делать из-за сложной ситуации без отговорок. Соответствующее заявление Лукашенко, как пишет БелТА, сделал в четверг, 30 октября 2025 года, в ходе совещания по вопросам сотрудничества Беларуси со странами Африки. В повестке дня, как мы писали, несколько вопросов, в том числе и необходимость расширения белорусского экспорта.

Лукашенко назвал ситуацию на основных для Беларуси экспортных рынках сложной. Однако уходить оттуда и перестать бороться за покупателя белорусские производители не должны ни в коем случае.

— Но у предприятий и отраслей уже не может быть отговорок, что все законтрактовано, что кто-то в России предлагает лучшую цену и так далее. Надо идти на дальнюю дугу и там работать, — приводит слова Лукашенко названный источник.

Лукашенко поставил руководителям всех уровней задачу не только обеспечить загрузку производственных мощностей, но и вести работу по расширению числа рабочих мест. Делать это надо несмотря на существующие препятствия и трудности.

— Именно в сложных ситуациях, — подытожил президент.

Ранее мы писали о том, что стало известно где именно в Беларуси был не так давно присвоен 9-миллионный адрес (читать далее вот тут).

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше