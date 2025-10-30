Ричмонд
Лукашенко предупредил чиновников, чтобы были готовы с утра до вечера к докладу

Лукашенко сказал, к чему должны быть готовы чиновники.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 октября на совещании по вопросам сотрудничества Беларуси со странами Африки, предупредил чиновников, чтобы были готовы с утра до вечера к докладу. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства предупредил членов правительства, а также чиновников, которые отвечают за сотрудничество с Африкой, что они должны быть готовы с утра до вечера каждый день к докладу, обсуждению тех или иных проблем.

— Я собираю вас не для того, чтобы здесь теоретизировать или рассматривать какие-то крупные философские проблемы, трактаты писать и так далее. А для обсуждения реальной работы, — акцентировал внимание президент Беларуси.

Александр Лукашенко уточнил, что хотел бы услышать, как именно данная работа провидится и что необходимо делать дальше.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что надо делать из-за сложной ситуации без отговорок.

Тем временем Лукашенко сказал о колоссальной ошибке чиновников в Беларуси.

Вместе с тем Минтруда сообщило, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 ноября.

