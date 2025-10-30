Лукашенко предупредил чиновников, чтобы были готовы с утра до вечера к докладу

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 октября на совещании по вопросам сотрудничества Беларуси со странами Африки, предупредил чиновников, чтобы были готовы с утра до вечера к докладу. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства предупредил членов правительства, а также чиновников, которые отвечают за сотрудничество с Африкой, что они должны быть готовы с утра до вечера каждый день к докладу, обсуждению тех или иных проблем.
— Я собираю вас не для того, чтобы здесь теоретизировать или рассматривать какие-то крупные философские проблемы, трактаты писать и так далее. А для обсуждения реальной работы, — акцентировал внимание президент Беларуси.
Александр Лукашенко уточнил, что хотел бы услышать, как именно данная работа провидится и что необходимо делать дальше.
