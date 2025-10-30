МВД Польши: открытие пунктов пропуска на границе с Беларусью отложено

«Открытие пунктов пропуска на границе Польши и Беларуси отложено на несколько недель», — сказал он в эфире польского национального радио.
На текущей неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ноябре могут быть открыты два пункта пропуска на границе с Беларусью: «Бобровники» и «Кузница».
«Мы, вероятно, сделали бы это гораздо раньше, если бы не тот факт, что Литва одновременно свои переходы с Беларусью закрывает. Литовцы — это наши партнеры, мы с ними в контакте», — сказал глава МВД.
Варшава в ноябре 2020 года закрыла пограничные пункты пропуска «Половцы» (на белорусской стороны — «Песчатка») и «Славатыче» («Домачево»), в ноябре 2021 года был закрыт ПП «Кузница Белостоцкая» («Брузги»), в феврале 2023 года — «Бобровники» («Берестовица»).
В настоящее время на польско-белорусской границе действует два пункта пропуска «Тересполь» («Брест») для легкового транспорта, и «Кукурыки» («Козловичи») — для грузового.
Ругинене: Польша скоординирует с Литвой открытие ПП на границе с Беларусью>>>.
Ранее Литва в ночь на 27 октября приостановила пропуск транспортных средств и лиц через ПП «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).
В среду, 29 октября, правительство Литвы приняло решение оставить данные пункты пропуска закрытыми до 30 ноября с возможностью продления.
В Вильнюсе заявили, что рассчитывают на солидарное решение Варшавы в том вопросе.