МВД Польши: открытие пунктов пропуска на границе с Беларусью отложено

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Открытие двух пунктов пропуска на польско-белорусской границе отложено на несколько недель, об этом сообщил в четверг министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.

Источник: Sputnik.by

«Открытие пунктов пропуска на границе Польши и Беларуси отложено на несколько недель», — сказал он в эфире польского национального радио.

На текущей неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ноябре могут быть открыты два пункта пропуска на границе с Беларусью: «Бобровники» и «Кузница».

«Мы, вероятно, сделали бы это гораздо раньше, если бы не тот факт, что Литва одновременно свои переходы с Беларусью закрывает. Литовцы — это наши партнеры, мы с ними в контакте», — сказал глава МВД.

Варшава в ноябре 2020 года закрыла пограничные пункты пропуска «Половцы» (на белорусской стороны — «Песчатка») и «Славатыче» («Домачево»), в ноябре 2021 года был закрыт ПП «Кузница Белостоцкая» («Брузги»), в феврале 2023 года — «Бобровники» («Берестовица»).

В настоящее время на польско-белорусской границе действует два пункта пропуска «Тересполь» («Брест») для легкового транспорта, и «Кукурыки» («Козловичи») — для грузового.

Ругинене: Польша скоординирует с Литвой открытие ПП на границе с Беларусью>>>.

Ранее Литва в ночь на 27 октября приостановила пропуск транспортных средств и лиц через ПП «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

В среду, 29 октября, правительство Литвы приняло решение оставить данные пункты пропуска закрытыми до 30 ноября с возможностью продления.

При этом предусмотрен ряд исключений. Так, в ПП «Мядининкай» будут пропускать дипломатов, людей, следующих транзитом в Калининград, граждан, возвращающихся в Литву, граждан Евросоюза и стран НАТО, а также членов их семей, лиц, имеющих вид на жительство в Литве.

В Вильнюсе заявили, что рассчитывают на солидарное решение Варшавы в том вопросе.

