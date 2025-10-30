Лукашенко сказал, что в Беларуси делают очень медленно

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития сотрудничества со странами Африки, которое проходит 39 октября, сказал, что в Беларуси делают очень медленно. Подробности пишет БелТА.
Президент уточнил, что белорусские чиновники знают, как именно монетизировать политический капитал во взаимовыгодные проекты. Он пояснил, что соответствующий алгоритм был отработан на программе механизации сельского хозяйства Зимбабве.
По словам главы государства, по такой же схеме идет успешное сотрудничество с Нигерией. Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что суммарно в эту страну уже было поставлено 5000 единиц белорусской сельскохозяйственной и специальной техники. Кроме того, проводится обучение персонала, налаживается работа сервисных центров. Также есть планы, касающиеся создания сборочных производств.
— Все понимаем, как надо делать, но делаем очень медленно, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что надо делать из-за сложной ситуации без отговорок.
Тем временем Лукашенко предупредил чиновников, чтобы были готовы с утра до вечера к докладу.
Кроме того, мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 ноября 2025: величина БПМ, ряда пенсий и пособий на детей, надо уплатить налог на квартиру, появится оплата картой в маршрутках, впереди большие выходные.