Лукашенко сказал, что в Беларуси делают очень медленно

По словам главы государства, по такой же схеме идет успешное сотрудничество с Нигерией. Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что суммарно в эту страну уже было поставлено 5000 единиц белорусской сельскохозяйственной и специальной техники. Кроме того, проводится обучение персонала, налаживается работа сервисных центров. Также есть планы, касающиеся создания сборочных производств.