Депутаты одобрили переименование деревни Богданово в хутор в Сокольском округе

По обращению властей Сокольского округа депутаты поддержали изменение вида пяти населенных пунктов. В округе есть по две деревни Мостовка, Содомово и Выделка, а также три деревни Богданово. Все эти деревни ранее идентифицировались в написании адресов по наименованию сельсоветов. Однако после преобразования района в округ и упразднения сельсоветов адреса стали идентичны.