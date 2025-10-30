Atlantic: Трамп совершенно запутался в вопросах ядерного оружия

В-третьих, возобновление ядерных испытаний не только подорвет давнее стремление США сдерживать глобальную гонку вооружений, но и оно совершенно бессмысленно: взрывать ядерные боеголовки, чтобы проверить их работоспособность, уже давно не нужно, пишет Николс. И США, и другие ядерные державы могут тестировать каждый компонент своего арсенала другими способами, и ни одна страна не планирует нападать на Америку, рассчитывая на то, что в ответ на нее посыпется град неработающих бомб.