Atlantic: Трамп совершенно запутался в вопросах ядерного оружия

В статье говорится, что «расшифровывать» посты Трампа в соцсетях — всегда непростая задача. Но в этот раз раздражающим триггером для него, вероятно, стало заявление России о том, что она провела испытание межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Поэтому глава Белого дома решился возобновить испытания, чего с прошлого века не делала ни одна ядерная держава, за исключением Северной Кореи.
И это не может не беспокоить, потому что президент — единственный человек в США с полномочиями отдавать приказы о применении ядерного оружия.
Например, в его сообщении говорится, что США обладают самым большим ядерным арсеналом в мире и что это было достигнуто благодаря полной модернизации атомного оружия во время первого пребывания Трампа на посту президента. Во-первых, крупнейшим ядерным арсеналом в мире, как подчеркивает Николс, по-прежнему обладает Россия, в основном благодаря значительным резервам тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на поле боя.
Во-вторых, в первое президентство Трампа в США не появилось никакого «выдающегося» нового ядерного оружия. США действительно планируют потратить на модернизацию своего стратегического ядерного арсенала астрономическую сумму в 1 трлн долларов, но этот план разрабатывается еще со времен администрации Барака Обамы.
В-третьих, возобновление ядерных испытаний не только подорвет давнее стремление США сдерживать глобальную гонку вооружений, но и оно совершенно бессмысленно: взрывать ядерные боеголовки, чтобы проверить их работоспособность, уже давно не нужно, пишет Николс. И США, и другие ядерные державы могут тестировать каждый компонент своего арсенала другими способами, и ни одна страна не планирует нападать на Америку, рассчитывая на то, что в ответ на нее посыпется град неработающих бомб.
Или же он делает важные заявления наобум, и в итоге они оказываются случайными мыслями, ускользающими от слабого внимания Трампа, предполагает Николс. Сейчас заявление главы Белого дома о возобновлении ядерных испытаний кажется еще одним примером того, как он рефлекторно клюет на российскую приманку. И это выглядит как проявление слабости и раздражительности президента США, а не силы и уверенности, делает вывод Николс.