Поставки редкоземов, борьба с фентанилом, нефть и газ: о чем договорились Трамп и Си

О торговом соглашении КНР и США
Я полагаю, что мы подпишем торговое соглашение.
Об экспорте сои
«Закупки сои и других продуктов американских фермеров начнутся незамедлительно. Это замечательная новость».
«Для меня большая честь, что президент Си Цзиньпин разрешил Китаю начать закупку огромного количества соевых бобов, сорго и других сельскохозяйственных продуктов. Наши фермеры будут очень довольны».
О поставках редкоземельных металлов
Кроме того, Китай согласился продолжить поставки редкоземельных элементов, важнейших минералов, магнитов и прочего открыто и свободно.
О нефтегазовой сделке
Китай также согласился начать процесс закупок американских энергоносителей. На самом деле, может состояться очень масштабная сделка, связанная с покупкой нефти и газа у Великого штата Аляска.
О фентаниловом кризисе
«Мы договорились всячески пресекать контрабанду китайского фентанила в США. Это очень сложный вопрос, который еще будет обсуждаться».
«Очень важно, что Китай решительно заявил, что они будут усердно работать с нами, чтобы остановить приток фентанила в нашу страну. Они помогут нам покончить с фентаниловым кризисом».
«Мы снизим вдвое так называемую фентаниловую надбавку на импорт товаров из Китая».
Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоялись сегодня в в южнокорейском городе Кёнчжу. Их встреча продлилась 1 час 40 минут. Трамп оценил встречу на «12 из 10» и заявил, что сторонам удалось прийти к соглашению по торговой сделке. По его словам, Вашингтон немедленно возобновит поставки сои в КНР, а также снизит пошлины на импорт из Китая с 57% до 47%. В свою очередь, Пекин снимет ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Американский лидер также сообщил, что планирует в апреле посетить Китай, а после ждет Си Цзиньпина в США с ответным визитом. Си Цзиньпин по итогам переговоров заявил, что Китай и США пришли к консенсусу по решению экономических проблем. Он сообщил, что у двух стран хорошие перспективы в совместной борьбе с нелегальной иммиграцией, телефонным мошенничеством, и отмыванием денег.