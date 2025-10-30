Поставки редкоземов, борьба с фентанилом, нефть и газ: о чем договорились Трамп и Си

Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоялись сегодня в в южнокорейском городе Кёнчжу. Их встреча продлилась 1 час 40 минут. Трамп оценил встречу на «12 из 10» и заявил, что сторонам удалось прийти к соглашению по торговой сделке. По его словам, Вашингтон немедленно возобновит поставки сои в КНР, а также снизит пошлины на импорт из Китая с 57% до 47%. В свою очередь, Пекин снимет ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Американский лидер также сообщил, что планирует в апреле посетить Китай, а после ждет Си Цзиньпина в США с ответным визитом. Си Цзиньпин по итогам переговоров заявил, что Китай и США пришли к консенсусу по решению экономических проблем. Он сообщил, что у двух стран хорошие перспективы в совместной борьбе с нелегальной иммиграцией, телефонным мошенничеством, и отмыванием денег.