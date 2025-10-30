Замглавы МИД РФ: Узбекистан — передовик сотрудничества в кинопроизводстве СНГ

Для справки: с 31 октября по 5 ноября в Москве впервые пройдет Международный фестиваль «Народы России и СНГ», приуроченный ко Дню народного единства, который отмечают 4 ноября. Фестиваль начнется с пленарного заседания, его откроет секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. Мероприятие объединит деловую, просветительскую и культурную программы, выставки по различным направлениям и мастер-классы.