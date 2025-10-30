Замглавы МИД РФ: Узбекистан — передовик сотрудничества в кинопроизводстве СНГ

Узбекистан сегодня по праву считается одним из лидеров Содружества Независимых Государств в области совместного кинопроизводства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на пресс-конференции в формате видеомоста с подключением МПЦ Sputnik Узбекистан.
Речь шла о проведении Международного фестиваля «Народы России и СНГ».
Дипломат подчеркнул, что Москва придает огромное значение развитию общественных и культурных связей с Ташкентом и другими странами СНГ.
По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, особое внимание уделяется народной дипломатии — сфере, которая объединяет людей через творчество, искусство и общее историческое наследие.
Поддерживая эту линию, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей РФ Станислав Бедкин отметил, что Узбекистан может стать одним из ключевых участников в создании нового сериала о Великой Отечественной войне — проекта, который объединит творческие силы стран СНГ.
Для справки: с 31 октября по 5 ноября в Москве впервые пройдет Международный фестиваль «Народы России и СНГ», приуроченный ко Дню народного единства, который отмечают 4 ноября. Фестиваль начнется с пленарного заседания, его откроет секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. Мероприятие объединит деловую, просветительскую и культурную программы, выставки по различным направлениям и мастер-классы.
Организатором фестиваля при координации аппарата совета безопасности России, Администрации президента Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации выступает Федеральное агентство по делам национальностей с участием Министерства культуры Российской Федерации, Россотрудничества, правительства Москвы, Российского общества «Знание», Русского географического общества и других организаций.