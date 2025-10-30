СМИ: соседний с Беларусью ЕС готовит план быстрой переброски военной техники

СМИ сообщили, что соседний с Беларусью ЕС готовит план быстрой переброски военной техники. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на издание Financial Times.
Еврокомиссия вместе с правительствами стран Европейского союза и НАТО работает над координацией механизма, который даст возможность оперативно перемещать тяжелую технику по территории Европы в случае возникновения военного конфликта.
Предполагается, что уже в следующем месяце Европейская комиссия планирует представить предложения, касающиеся улучшения транспортной инфраструктуры, а также упрощения таможенных процедур блока.
Вместе с тем Еврокомиссия изучает возможность создания в Евросоюзе собственного парка грузовых автомобилей, железнодорожных вагонов. Однако это будет сложнее, учитывая ограниченный бюджет ЕС. Проект находится на ранней стадии. Он может претерпеть изменения.
