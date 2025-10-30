Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев посетил Центр искусств в Кызылорде

Кызылорда. 30 октября. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Центр искусств в Кызылорде, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: AP 2024

«Глава государства посетил Центр искусств. Касым-Жомарт Токаев осмотрел зрительный зал и понаблюдал за репетицией областного симфонического оркестра», — говорится в сообщении.

Многофункциональный Центр искусств на 1 тыс. мест открылся в прошлом году.

«В просторном и современном здании стоимостью Т3,7 млрд проходят концертные программы, творческие вечера и общественные мероприятия различного формата. В центре действует ряд творческих коллективов», — отметили в Акорде.

Во время визита президенту сообщили, что с 2022 года в регионе возведено 18 объектов культуры, включая семь современных центров «Руханият», новое здание музыкального колледжа, областной историко-краеведческий музей и дома культуры в сельских населенных пунктах.

«Акимат проводит системную работу по обеспечению жильем работников культуры, повышению квалификации специалистов и внедрению передового опыта», — заключили в сообщении.