Мирзиёев и Пеллегрини обсудили укрепление отношений Узбекистана и Словакии

Встреча лидеров двух стран прошла на полях 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Президенты Узбекистана и Словакии Шавкат Мирзиёев и Петер Пеллегрини обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.

«На полях 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини. Были рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего расширения стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Словакией», — говорится в сообщении.

Собеседники отметили положительную динамику двусторонних обменов на всех уровнях, а также укрепление взаимодействия по приоритетным направлениям.

В этом году:

успешно прошли политконсультации и первое заседание Межправкомиссии;

активизировались деловые контакты;

втрое увеличилось число СП.

Лидеры обсудили вопросы наращивания объемов товарооборота и инвестиций, а также расширения проектов промышленной кооперации в ключевых отраслях.

«Достигнута договоренность об увеличении поставок из Узбекистана текстильной, кожевенной, плодоовощной и другой востребованной продукции, из Словакии — каучука, автокомпонентов, фармацевтических препаратов и других промышленных товаров. В этих целях планируется проведение выставок национальной продукции и открытие торговых домов», — говорится в сообщении.

Отдельно остановились на развитии цифровизации.

«Предложено проработать создание совместного центра по мониторингу кибербезопасности банков и внедрению передовых систем отслеживания грузоперевозок», — говорится в сообщении.

Вместе с тем подтверждена готовность узбекской стороны к дальнейшему наращиванию взаимодействия со словацким бизнесом в сфере производства автокомплектующих, готовой молочной продукции и других направлений.

Также речь шла об активизации гуманитарных и образовательных обменов.

«Предложено провести в 2026 году в Братиславе первый форум ректоров двух стран, организовать туристические выставки и взаимные Дни туризма», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны затронули тему налаживания организованной трудовой миграции, обменялись мнениями по вопросам взаимной поддержки на многосторонних площадках, а также по актуальной региональной и международной повестке.