Axios: Трамп дал старт новой гонке ядерного вооружения

Информационный портал напомнил, что последнее ядерное испытание в США проводилось в 1992 году. Автор материала выразил опасения, что решение Трампа возобновить эксперименты с военным атомом станут для других стран сигналом к наращиванию количества боеголовок или разработке нового, более смертоносного оружия, пишут «Ведомости».
В Reuters также проанализировали распоряжение Трампа о старте ядерных испытаний. По мнению агентства, в России и Китае действия Пентагона воспримут как стремление США доминировать в области ядерного вооружения над другими державами. В издании считают, что Китай уже давно наращивает свой ядерный запас, и в качестве доказательства опубликовали данные Центра стратегических и международных исследований* (CSIS).
Первое испытание ядерной бомбы в США состоялось в июле 1945 года. Ядерное устройство в 20 килотонн взорвали на полигоне в штате Нью-Мексико. Это также было первым ядерным испытанием в мировой истории. Уже в августе такими же бомбами американцы атаковали города Хиросиму и Нагасаки в Японии.
Напомним, приказ Пентагону активизировать разработку ядерного оружия и испытания боеголовок Дональд Трамп отдал 30 октября. В посту в соцсети Truth Social он обосновал решение тем, что другие страны активно работают в направлении увеличения ядерного потенциала. Трамп также обозначил первенство США по объему ядерного арсенала, уточнив, что Россия по количеству ядерных боеголовок занимает второе место в мире, а Китай — третье. Он упомняул, что КНР работает над производством новых ядерных бомб.
Во время визита в Японию в конце октября Трамп охарактеризовал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки как небольшой конфликт. В результате ударов по японским городам в 1945 году погибли около 220 тысяч человек, затем еще порядка 200 тысяч скончались из-за последствий радиационного излучения.
*организация признана нежелательной на территории РФ.