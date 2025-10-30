Axios: Трамп дал старт новой гонке ядерного вооружения

Напомним, приказ Пентагону активизировать разработку ядерного оружия и испытания боеголовок Дональд Трамп отдал 30 октября. В посту в соцсети Truth Social он обосновал решение тем, что другие страны активно работают в направлении увеличения ядерного потенциала. Трамп также обозначил первенство США по объему ядерного арсенала, уточнив, что Россия по количеству ядерных боеголовок занимает второе место в мире, а Китай — третье. Он упомняул, что КНР работает над производством новых ядерных бомб.