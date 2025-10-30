Кремль рассказал об ответе России на возможные ядерные испытания США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о моратории на проведение ядерных испытаний в ответ на заявление США о планах провести их. Об этом представитель Кремля заявил на брифинге, передает корреспондент РБК.

Президент Дональд Трамп в ночь на 30 октября заявил, что поручает начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами, которые реализуют такие программы, и сделать это немедленно.

И Москва, и Вашингтон в 1990-х ввели моратории на проведение ядерных испытаний. Помимо этого, обе страны подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), хотя на данный момент он ими не ратифицирован.

Песков отметил, что США — суверенная страна и имеет право на суверенные решения, но Путин не раз повторял, что если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации.

Говоря о словах Трампа про проведение другими странами испытаний, Песков сказал, что не знает, о чем речь.

Если же президент США имел в виду проведенное Россией испытание крылатой ракеты «Буревестник», то оно не было ядерным, отметил пресс-секретарь. Он выразил надежду, что до Трампа была корректно доведена информация об этом событии.