Польша решила отложить открытие двух пунктов пропуска на границе с Беларусью

По словам главы МВД, было решено на несколько недель отложить открытие двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Марчин Кервиньский уточнил, что Польша открыла бы КПП гораздо раньше, «если бы не тот факт, что Литва одновременно свои переходы с Беларусью закрывает».