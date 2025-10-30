Ричмонд
Польша решила отложить открытие двух пунктов пропуска на границе с Беларусью

Польша пока не откроет два пункта пропуска на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Польша решила отложить открытие двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский. Подробности приводит Sputnik.by.

По словам главы МВД, было решено на несколько недель отложить открытие двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Марчин Кервиньский уточнил, что Польша открыла бы КПП гораздо раньше, «если бы не тот факт, что Литва одновременно свои переходы с Беларусью закрывает».

Ранее премьер-министр Дональд Туск объявил о том, что Польша в ноябре 2025 года готова открыть погранпереходы «Бобровники» («Берестовица» с белорусской стороны. — Ред.) и в «Кузница» («Брузги» с белорусской стороны. — Ред.).

Напомним, что Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью до 30 ноября.

Тем временем СМИ сообщили, что соседний с Беларусью ЕС готовит план быстрой переброски военной техники.

