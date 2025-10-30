Токаев назвал крайне актуальную проблему Кызылординской области

«Акция “Таза Қазақстан” приобретает все более широкий масштаб. Слово “чистый” само по себе несет глубокий смысл. Прежде всего, чистыми должны быть наша совесть и наши намерения. В целом Казахстан должен быть чистым. Это важная инициатива, которая окажет значительное влияние на наш образ жизни. Еще один приоритет — построение цифрового государства. Мы должны стать современной, передовой страной, иначе нам грозит серьезное отставание от развитых государств. Поэтому нам обязательно необходимо внедрять цифровизацию и искусственный интеллект. В Казахстане запущен первый в Центральной Азии суперкомпьютер. Кроме того, нам предстоит построить атомные станции. Возведение первой станции уже началось. В ближайшее время планируется приступить к реализации проекта второй АЭС», — отметил он.