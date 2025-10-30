Испытания «Буревестника» и «Посейдона» и диалог с США. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин встретится с главой «Роснано» Сергеем Куликовым.
В графике Путина пока нет нового разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, «но он может быть весьма оперативно согласован при необходимости».
Об испытаниях «Буревестника» и «Посейдона»
Проведенные Россией испытания ракеты «Буревестник» на атомной установке не подпадают под ограниченные в мире испытания ядерного оружия: «Если каким-то образом [президентом США Дональдом Трампом] имеется в виду испытание “Буревестника” [как проведенное некоей страной ядерное испытание], то это не является ядерным испытанием ни коим образом. Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием».
Если какая-то страна отойдет от моратория на ядерные испытания, то Россия поступит соответственно: «Я хочу напомнить заявление президента Путина, которое неоднократно повторялось, что, конечно же, если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации».
Россия рассчитывает, что до Трампа информация об испытаниях «Посейдона» и «Буревестника» была доведена корректно: «В том плане, что это не может ни в коей мере трактоваться как ядерные испытания».
США до публичных заявлений Трампа не уведомляли Россию о планах возобновить ядерные испытания: «Нет».
Россия не располагает данными, чтобы какая-то страна мира проводила испытания ядерного оружия, как об этом заявил Трамп: «До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием».
Путин рассказал бойцам об испытаниях, чтобы ввести их в курс дела о мерах, принимаемых для безопасности России.
О диалоге с США
Кремль не считает, что диалог с США зашел в тупик: «Нет, не означает».
Кремль считает, что Россия и США не вступили в новую гонку вооружений: «Все-таки нет».
Россия и США пока не ведут экспертные переговоры о ядерном разоружении, но тема на повестке дня: «Неоднократно упоминалось в ходе контактов о необходимости ведения таких экспертных переговоров. Это очень сложная тема, и переговоры, собственно, всегда по этой теме растянуты по времени. Но вот те самые детализированные экспертные переговоры пока не ведутся».
О ДСНВ
США не выходили на Россию с предложениями по ДСНВ: «Пока никаких субстантивных предложений со стороны Вашингтона не было. И здесь пока о каком-то продвижении говорить не приходится».