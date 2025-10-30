Испытания «Буревестника» и «Посейдона» и диалог с США. Темы брифинга Пескова

Россия и США пока не ведут экспертные переговоры о ядерном разоружении, но тема на повестке дня: «Неоднократно упоминалось в ходе контактов о необходимости ведения таких экспертных переговоров. Это очень сложная тема, и переговоры, собственно, всегда по этой теме растянуты по времени. Но вот те самые детализированные экспертные переговоры пока не ведутся».