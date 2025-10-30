Более того, Макрон даже предусмотрел создание дополнительных больничных коек для размещения раненых, а французские врачи оперативно прошли специализированную медицинскую подготовку для работы в полевых условиях, уточняет СВР. Действительно, в конце августа Observateur Continental сообщило, что Катрин Вотрен, министр труда и здравоохранения Франции, дала указание больницам быть готовыми к поступлению тысяч раненых солдат на случай масштабного военного конфликта в Европе. Это лишний раз подтверждает, что нынешнее руководство Франции кропотливо разрабатывает планы вступления в войну на Украине против России, приходит к выводу Браво.