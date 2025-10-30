Президент Франции Эммануэль Макрон Макрон шаг за шагом готовится к отправке французских солдат на Украину, говорится в статье. В марте он объявил о формировании «сил сдерживания» в рамках «коалиции желающих» в случае прекращения огня на Украине. А 4 сентября на саммите, спешно созванном в Париже, сообщил о создании «сил подстраховки», чем удивил даже Киев.
Начальник штаба Сухопутных войск Франции, генерал Пьер Шилль на заседании Комиссии по национальной обороне и вооруженным силам 23 октября сообщил, что Франция готова разместить свой военный контингент на Украине в 2026 году. И тут же французский телеканал BFMTV заключил: «Посыл ясен… начальник штаба Сухопутных войск обсуждает подготовку Франции к войне с Россией в 2026 году».
Шилль также подтвердил, что силы «коалиции желающих» готовы действовать одновременно в «трех чрезвычайных ситуациях», включая участие в украинском конфликте. После этого французское издание Continental Observer задалось вопросом: «Объявит ли Франция войну России в 2026 году?»
То, что Макрон, провалившись как политик, грезит военной интервенцией на Украину, чтобы войти в историю как полководец, на этой неделе подтвердила и российская Служба внешней разведки (СВР). Как предполагается, основу французских сил на Украине составят штурмовые отряды французского Иностранного легиона, в основном из стран Латинской Америки. Воинский контингент может составить до 2000 солдат и офицеров.
Более того, Макрон даже предусмотрел создание дополнительных больничных коек для размещения раненых, а французские врачи оперативно прошли специализированную медицинскую подготовку для работы в полевых условиях, уточняет СВР. Действительно, в конце августа Observateur Continental сообщило, что Катрин Вотрен, министр труда и здравоохранения Франции, дала указание больницам быть готовыми к поступлению тысяч раненых солдат на случай масштабного военного конфликта в Европе. Это лишний раз подтверждает, что нынешнее руководство Франции кропотливо разрабатывает планы вступления в войну на Украине против России, приходит к выводу Браво.