Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: шатдаун правительства США затормозил работу ФБР

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Шатдаун правительства США затормозил работу Федерального бюро расследований (ФБР), что ставит под угрозу национальную безопасность страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя бюро и источники.

Источник: AP 2024

«Расследования ФБР замедлились или затормозились из-за второго по длительности в истории шатдауна правительства США, который оставил бюро без средств для финансирования агентуры или закупки наркотиков или оружия под прикрытием — эти пробелы, по словам представителя ФБР, ставят национальную безопасность под угрозу», — говорится в сообщении агентства.

По информации собеседников Рейтер, из-за шатдауна, который длится уже 30 дней, бюро осталось без доступа к средствам, которые использовались для оплаты рабочих поездок агентов, например, для встреч с наркодилерами и мафией.

В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше