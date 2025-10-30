Reuters: шатдаун правительства США затормозил работу ФБР

«Расследования ФБР замедлились или затормозились из-за второго по длительности в истории шатдауна правительства США, который оставил бюро без средств для финансирования агентуры или закупки наркотиков или оружия под прикрытием — эти пробелы, по словам представителя ФБР, ставят национальную безопасность под угрозу», — говорится в сообщении агентства.
По информации собеседников Рейтер, из-за шатдауна, который длится уже 30 дней, бюро осталось без доступа к средствам, которые использовались для оплаты рабочих поездок агентов, например, для встреч с наркодилерами и мафией.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.