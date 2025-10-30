Курултай Башкирии отклонил законопроект о студенческом маткапитале

На вопрос депутата от «Единой России» Рустема Ахмадинурова, откуда авторы законопроекта планируют взять средства на пособие при непростой ситуации с республиканским бюджетом, Юрий Рудаков ответил, что «100 тыс. — небольшая сумма». Он отметил, что Самарской, Челябинской областях, Пермском крае студенческий маткапитал «достигает размера 1 млн руб.». При этом депутат признался, что у него нет данных о количестве студенческих семей с детьми в республике и расчета планируемых средств на выплаты.