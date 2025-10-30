Ричмонд
Политолог: Решение об открытии аэропорта Платов принимают силовые структуры

Аэропорт Платов в Ростове продолжает оставаться закрытым для гражданских авиаперевозок, и решение о его открытии зависит не от Росавиации, а от силовых ведомств.

Источник: пресс-служба авиакомпании «Азимут»

Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на политолога Марата Баширова.

Как пояснил эксперт, вопрос безопасности остается приоритетным при принятии решения о возобновлении работы аэропорта. «Ростов крайне близко находится к зоне ведения боевых действий. Даже малейшая угроза со стороны БПЛА создает серьезные риски», — отметил Баширов.

Он подчеркнул, что в городе расположено множество стратегических объектов, что делает возобновление авиасообщения особо чувствительным вопросом. Среди экспертов нет единого мнения о сроках возможного открытия аэропорта: одни прогнозируют запуск рейсов уже в ноябре, другие считают, что вопрос не будет решен в ближайшей перспективе.

По словам политолога, пока ситуация с безопасностью в регионе не нормализуется до уровня аэропортов Краснодарского края и Геленджика, возобновление гражданских перелетов в Ростове маловероятно.

