Политолог: Решение об открытии аэропорта Платов принимают силовые структуры

Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на политолога Марата Баширова.
Как пояснил эксперт, вопрос безопасности остается приоритетным при принятии решения о возобновлении работы аэропорта. «Ростов крайне близко находится к зоне ведения боевых действий. Даже малейшая угроза со стороны БПЛА создает серьезные риски», — отметил Баширов.
Он подчеркнул, что в городе расположено множество стратегических объектов, что делает возобновление авиасообщения особо чувствительным вопросом. Среди экспертов нет единого мнения о сроках возможного открытия аэропорта: одни прогнозируют запуск рейсов уже в ноябре, другие считают, что вопрос не будет решен в ближайшей перспективе.
По словам политолога, пока ситуация с безопасностью в регионе не нормализуется до уровня аэропортов Краснодарского края и Геленджика, возобновление гражданских перелетов в Ростове маловероятно.