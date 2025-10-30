Мэр Новосибирска наградил 29 лучших спортивных наставников

Мэр поделился личным опытом, рассказав о своем увлечении самбо и дзюдо, а также о важной роли первого тренера, Артема Владимировича Майчикова, в формировании его характера и целеустремленности. Чиновник также отметил, что спорт и физическая активность помогают не только в спорте, но и в жизни.