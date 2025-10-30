Мэр Новосибирска наградил 29 лучших спортивных наставников

В Новосибирске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню тренера, где мэр города, Максим Травников, поздравил спортивных наставников с их профессиональным праздником. В большом зале мэрии 29 лучших тренеров получили заслуженные награды.
В мероприятии приняли участие ветераны спорта, олимпийские чемпионы, известные спортсмены города, а также руководители спортивных учреждений.
Максим Травников подчеркнул значимость тренеров в развитии города и спорта, отметив, что Новосибирск дал миру множество чемпионов, чьи имена навсегда вписаны в историю российского спорта. Он особо выделил вклад таких выдающихся тренеров, как Виктор Михайлович Кузнецов, воспитавший пять олимпийских чемпионов, и Александра Карелина, трехкратного олимпийского чемпиона и основателя благотворительного фонда.
Мэр поделился личным опытом, рассказав о своем увлечении самбо и дзюдо, а также о важной роли первого тренера, Артема Владимировича Майчикова, в формировании его характера и целеустремленности. Чиновник также отметил, что спорт и физическая активность помогают не только в спорте, но и в жизни.
Стоит отметить, что в Новосибирске подготовкой спортсменов занимаются 15 спортивных школ и Центр высшего спортивного мастерства, где работают 550 тренеров, включая 23 специалиста по адаптивным видам спорта. 36 тренеров имеют звание заслуженного тренера России.