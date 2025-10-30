СМИ: Катар может стать посредником между США и Венесуэлой

Согласно статье APA, глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед ибн Абдель Рахман Аль Тани сообщил об этом, выступая в Нью-Йорке в Совете по международным отношениям. При этом он подчеркнул, что пока Катар не предпринял никаких «конкретных шагов» в этом направлении.
Он напомнил, что Катар начал взаимодействовать с США по вопросу Венесуэлы во времена администрации экс-президента Джо Байдена. Тогда сотрудничество Дохи и Вашингтона привело к «освобождению нескольких американских граждан, которые вернулись домой». С возвращением в Белый дом Дональда Трампа Катар, по словам Аль Тани, возобновил контакты с его администрацией по Венесуэле.
Если США по-прежнему заинтересованы в этом, мы готовы выступить посредником и помочь организовать переговорный процесс. Но пока ничего конкретного или существенного не происходит.
Ранее в октябре американская газета The New York Times сообщила, что Каракас поддерживает усилия Дохи, но Вашингтон заинтересован в разрешении кризиса военным, а не дипломатическим путем.