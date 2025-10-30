СМИ: Катар может стать посредником между США и Венесуэлой

Согласно статье APA, глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед ибн Абдель Рахман Аль Тани сообщил об этом, выступая в Нью-Йорке в Совете по международным отношениям. При этом он подчеркнул, что пока Катар не предпринял никаких «конкретных шагов» в этом направлении.