СМИ: Катар может стать посредником между США и Венесуэлой

Катар мог бы выступить посредником в урегулировании кризиса между США и Венесуэлой, если Вашингтон будет в этом заинтересован.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье APA, глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед ибн Абдель Рахман Аль Тани сообщил об этом, выступая в Нью-Йорке в Совете по международным отношениям. При этом он подчеркнул, что пока Катар не предпринял никаких «конкретных шагов» в этом направлении.

Он напомнил, что Катар начал взаимодействовать с США по вопросу Венесуэлы во времена администрации экс-президента Джо Байдена. Тогда сотрудничество Дохи и Вашингтона привело к «освобождению нескольких американских граждан, которые вернулись домой». С возвращением в Белый дом Дональда Трампа Катар, по словам Аль Тани, возобновил контакты с его администрацией по Венесуэле.

Если США по-прежнему заинтересованы в этом, мы готовы выступить посредником и помочь организовать переговорный процесс. Но пока ничего конкретного или существенного не происходит.

Мухаммед ибн Абдель Рахман Аль Тани
глава правительства и МИД Катара

Ранее в октябре американская газета The New York Times сообщила, что Каракас поддерживает усилия Дохи, но Вашингтон заинтересован в разрешении кризиса военным, а не дипломатическим путем.