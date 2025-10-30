Вениамин Кондратьев представил «Кубань 24» нового гендиректора Анну Минькову

Рада, что сегодня могу вернуться в свой родной, любимый коллектив. Знаю многих здесь лично — это настоящие профессионалы, чей труд не раз отмечен на федеральном уровне, на конкурсах, премиях и фестивалях. Главное, что это по-настоящему региональная телерадиокомпания, где каждый человек любит Краснодарский край и заботится о жителях. Я с огромной радостью буду продолжать работать на благо Кубани.