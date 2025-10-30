Вениамин Кондратьев представил «Кубань 24» нового гендиректора Анну Минькову

Вениамин Кондратьев представил коллективу «Кубань 24» нового гендиректора Анну Минькову. Бывший заместитель главы региона теперь будет руководить компанией, в которую входят телеканал, радиостанция и интернет-сайт.
«Вы все хорошо знаете ее, как большого профессионала своего дела. За 10 лет нашей совместной работы я в этом убедился лично. В ведении Анны Алексеевны была вся социальная сфера края, но я поддерживаю и уважаю ее решение вернуться в медиагруппу “Кубань 24”», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что под руководством Анны Миньковой «Кубань 24» достигнет всех поставленных целей. Губернатор поздравил ее с назначением и пожелал дальнейшей плодотворной работы.
Рада, что сегодня могу вернуться в свой родной, любимый коллектив. Знаю многих здесь лично — это настоящие профессионалы, чей труд не раз отмечен на федеральном уровне, на конкурсах, премиях и фестивалях. Главное, что это по-настоящему региональная телерадиокомпания, где каждый человек любит Краснодарский край и заботится о жителях. Я с огромной радостью буду продолжать работать на благо Кубани.
Напомним, ранее телерадиокомпанией «Кубань 24» руководил Александр Руденко. С 28 октября 2025 года он стал вице-губернатором Кубани по социальным вопросам. Анна Минькова покинула пост замглавы региона.