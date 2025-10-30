Ричмонд
«Министром должен быть человек, который понимает реальные проблемы отрасли»: Фермеры Молдовы против кандидатуры Людмилы Катлабуги в новом правительстве

Александр Бэдэру заявил, что фермеры возмущены тем, что кандидатура министра сельского хозяйства не была согласована с фермерами.

Источник: Комсомольская правда

«Сила фермеров» раскритиковала сохранение Людмилы Катлабуги в новом правительстве: Министром должен быть человек, который понимает реальные проблемы отрасли.

Глава организации Александр Бэдэрэу заявил, что решение принято без консультаций с фермерами и профильными ассоциациями и «министром должен быть человек, который понимает реальные проблемы отрасли».

«Опыт последних лет показал, что политические назначения без консультаций приводят к несоответствующим политическим решениям и провалам в поддержке сектора», — подчеркнул Бэдэрэу.

Глава «Силы фермеров» отметил, что сельское хозяйство переживает кризис и остаётся без поддержки, несмотря на многолетние просьбы аграриев.

