«Министром должен быть человек, который понимает реальные проблемы отрасли»: Фермеры Молдовы против кандидатуры Людмилы Катлабуги в новом правительстве

«Сила фермеров» раскритиковала сохранение Людмилы Катлабуги в новом правительстве: Министром должен быть человек, который понимает реальные проблемы отрасли.
Глава организации Александр Бэдэрэу заявил, что решение принято без консультаций с фермерами и профильными ассоциациями и «министром должен быть человек, который понимает реальные проблемы отрасли».
«Опыт последних лет показал, что политические назначения без консультаций приводят к несоответствующим политическим решениям и провалам в поддержке сектора», — подчеркнул Бэдэрэу.
Глава «Силы фермеров» отметил, что сельское хозяйство переживает кризис и остаётся без поддержки, несмотря на многолетние просьбы аграриев.
