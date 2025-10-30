CNN: Иран восстанавливает программу по созданию баллистических ракет

Источники в европейской разведке сообщают, что несколько партий перхлората натрия (основного сырья для производства твердого ракетного топлива, которым оснащаются иранские обычные ракеты средней дальности) прибыли из Китая в иранский порт Бендер-Аббас, говорится в статье.
Грузы, по данным канала, начали поступать с 29 сентября. Они содержат 2000 тонн перхлората натрия, закупленного Ираном у китайских поставщиков после 12-дневного конфликта с Израилем в июне. Как отмечает издание, эти материалы помогут Тегерану восстановить истощенные ракетные запасы.
Двух тысяч тонн перхлората натрия хватит только примерно на 500 ракет. Это немало, но до войны с Израилем Иран планировал производить около 200 ракет в месяц.
В статье отмечается, что несколько грузовых судов и китайских компаний, которые участвуют в поставках, уже находятся под санкциями США. Более того, грузы доставляются, несмотря на возобновление в сентябре санкций ООН в отношении Ирана. Они запрещают Тегерану осуществлять любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие, а странам — членам ООН — поставлять Ирану материалы, которые можно использовать в разработке систем доставки ядерного оружия.
Как уточняет CNN, перхлорат натрия не числится в документах ООН о материалах, запрещенных к экспорту в Иран, и это позволит Китаю утверждать, что он не нарушает никаких запретов ООН. При этом американский канал отмечает, что перхлорат натрия выступает прямым предшественником перхлората аммония, который включен в список запрещенных окислителей, используемых в баллистических ракетах.
Согласно CNN, неясно, знает ли официальный Пекин об этих поставках. В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что Китай «последовательно осуществляет экспортный контроль за товарами двойного назначения, в соответствии со своими международными обязательствами и внутренними законами и нормативными актами».