CNN: Иран восстанавливает программу по созданию баллистических ракет

В статье отмечается, что несколько грузовых судов и китайских компаний, которые участвуют в поставках, уже находятся под санкциями США. Более того, грузы доставляются, несмотря на возобновление в сентябре санкций ООН в отношении Ирана. Они запрещают Тегерану осуществлять любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие, а странам — членам ООН — поставлять Ирану материалы, которые можно использовать в разработке систем доставки ядерного оружия.