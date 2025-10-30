Полковник Ходаренок: ядерные испытания США проведут под землей

Да и вряд ли США одновременно выйдут из договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой, который был подписан в Москве 5 августа 1963 года. ~То есть, если испытания ядерного оружия и будут Соединенными Штатами возобновлены, то это будут подземные тесты.~