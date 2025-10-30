Axios: США в ближайшее время представят план по развертыванию сил в Газе

По словам других собеседников Axios, успех этого проекта зависит от согласия палестинского движения ХАМАС сложить оружие. Ряд чиновников в Израиле относится со скепсисом к разоружению радикалов, а также к тому, что международные войска будут иметь «легитимность в глазах местного населения». Помимо этого, они выступают против участия Турции в этих операциях, однако в Вашингтоне считают, что Анкара, а также Доха и Каир смогут заставить ХАМАС «вести себя прилично». Американские чиновники убеждены, что план удастся реализовать, так как «ХАМАС находится в самой слабой точке за последние 20 лет».