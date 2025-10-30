Axios: США в ближайшее время представят план по развертыванию сил в Газе

«Страны региона проявляют большой интерес к участию в международных войсках. Никто от этого не отказывался, и все они ждут, чтобы увидеть окончательный проект», — заявил неназванный американский чиновник. Ожидается, что план будет принят в ближайшие дни и представлен Израилю и другим участникам в течение нескольких недель.
Отмечается, что в состав международных сил войдут представители Азербайджана, Египта, Индонезии и Турции, а также подразделения палестинской полиции. Согласно проекту, они будут размещены на границе анклава с Египтом и Израилем.
По словам других собеседников Axios, успех этого проекта зависит от согласия палестинского движения ХАМАС сложить оружие. Ряд чиновников в Израиле относится со скепсисом к разоружению радикалов, а также к тому, что международные войска будут иметь «легитимность в глазах местного населения». Помимо этого, они выступают против участия Турции в этих операциях, однако в Вашингтоне считают, что Анкара, а также Доха и Каир смогут заставить ХАМАС «вести себя прилично». Американские чиновники убеждены, что план удастся реализовать, так как «ХАМАС находится в самой слабой точке за последние 20 лет».
Более того, американцы разрабатывают резолюцию Совета Безопасности ООН, которая поддержала бы создание международных войск в Газе и могла бы использоваться в качестве юридического мандата. При этом она не превращает контингент в войска ООН, ими будут руководить Соединенные Штаты, отметили источники портала.
29 сентября Белый дом обнародовал «всеобъемлющий план» президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана Трампа. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.