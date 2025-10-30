В Госдуме назвали причину «заморозки» саммита Путина и Трампа

Депутат акцентировал внимание на том, что первоначально подразумевалось, что встреча в Будапеште должна состояться быстро. Но так было бы, если целью участников являлась дискуссия о политической ситуации и сверка позиций по урегулированию украинского кризиса. Позже выяснилось, что задачи у сторон другие и требуют тщательной проработки, на что необходимо время.