Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме назвали причину «заморозки» саммита Путина и Трампа

Замедление темпа подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа связано со стремлением Кремля и Белого дома достигнуть конкретных договоренностей перед ее проведением. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Парламентарий напомнил, что с инициативой провести двусторонний саммит в Будапеште выступил Дональд Трамп. По мнению Новикова, переговоры в Венгрии станут продолжением встречи на Аляске, поэтому договоренности, достигнутые в Анкоридже, должны получить развитие, пишет «Лента.ру».

Депутат акцентировал внимание на том, что первоначально подразумевалось, что встреча в Будапеште должна состояться быстро. Но так было бы, если целью участников являлась дискуссия о политической ситуации и сверка позиций по урегулированию украинского кризиса. Позже выяснилось, что задачи у сторон другие и требуют тщательной проработки, на что необходимо время.

Новиков отметил, что обе стороны должны перед встречей Путина и Трампа провести масштабную подготовку, чтобы выработать и согласовать решения, которые бы удовлетворили и Кремль, и Белый дом. Парламентарий подчеркнул, что добиться консенсуса за короткое время невозможно.

«Тем более в поиске решений ведь задействованы не только Вашингтон и Москва. Таким же значимым игроком является и Украина, у которой есть свое видение и подход», — резюмировал Новиков. Он добавил, что снижение скорости подготовки переговоров — правильный подход.

Ранее стало известно, что проведение саммита Путина и Трампа в Будапеште станет одной из тем встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Дональда Трампа. Глава венгерского правительства приедет с рабочим визитом в Вашингтон 7 ноября. Еще одним вопросом переговоров двух лидеров станет обсуждение соглашения в области энергетики. Орбан планирует добиться преференций для страны — получить разрешение США на покупку российской нефти вопреки введенным санкциям.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше