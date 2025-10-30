В Госдуме назвали причину «заморозки» саммита Путина и Трампа

Парламентарий напомнил, что с инициативой провести двусторонний саммит в Будапеште выступил Дональд Трамп. По мнению Новикова, переговоры в Венгрии станут продолжением встречи на Аляске, поэтому договоренности, достигнутые в Анкоридже, должны получить развитие, пишет «Лента.ру».
Депутат акцентировал внимание на том, что первоначально подразумевалось, что встреча в Будапеште должна состояться быстро. Но так было бы, если целью участников являлась дискуссия о политической ситуации и сверка позиций по урегулированию украинского кризиса. Позже выяснилось, что задачи у сторон другие и требуют тщательной проработки, на что необходимо время.
Новиков отметил, что обе стороны должны перед встречей Путина и Трампа провести масштабную подготовку, чтобы выработать и согласовать решения, которые бы удовлетворили и Кремль, и Белый дом. Парламентарий подчеркнул, что добиться консенсуса за короткое время невозможно.
«Тем более в поиске решений ведь задействованы не только Вашингтон и Москва. Таким же значимым игроком является и Украина, у которой есть свое видение и подход», — резюмировал Новиков. Он добавил, что снижение скорости подготовки переговоров — правильный подход.
Ранее стало известно, что проведение саммита Путина и Трампа в Будапеште станет одной из тем встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Дональда Трампа. Глава венгерского правительства приедет с рабочим визитом в Вашингтон 7 ноября. Еще одним вопросом переговоров двух лидеров станет обсуждение соглашения в области энергетики. Орбан планирует добиться преференций для страны — получить разрешение США на покупку российской нефти вопреки введенным санкциям.