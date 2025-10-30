NYT: КНР по итогам встречи Трампа с Си Цзиньпином стала сильнее

Газета поясняет, что Китай, приостановив закупки соевых бобов и экспорт редкоземельных металлов в США, добился смягчения американских пошлин, не пойдя при этом на существенные уступки взамен. При этом NYT отметила и искусство китайской дипломатии. «Си Цзиньпин, похоже, понял, что Трампу нужна сделка, которую бы он мог преподнести на родине как свою победу», — считает издание. В итоге Трамп «порадовал американских фермеров» тем, что Китай вновь будет у них покупать бобы, а американские компании — тем, что Китай воздержится от дальнейших ограничений по экспорту редкоземельных металлов. Взамен Пекин получил снижение американских пошлин и «в значительно степени восстановил [торговое] статус-кво», а также добился «хотя бы временного затишья в непростых американо-китайских отношениях».