NYT: КНР по итогам встречи Трампа с Си Цзиньпином стала сильнее

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Китай доказал, что способен наносить ответный болезненный удар, и США должны это запомнить. Такое мнение высказала газета The New York Times (NYT) в своей редакционной статье, посвященной итогам переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Южной Корее.

Источник: Reuters

«Выходя в четверг со встречи с президентом Трампом, Си Цзиньпин излучал уверенность могущественного лидера, — говорится в статье. — Результаты переговоров свидетельствовали о его успехе». Лидер Китая доказал, что «Пекин в состоянии наносить ответный удар, и Вашингтону это стоит запомнить».

Газета поясняет, что Китай, приостановив закупки соевых бобов и экспорт редкоземельных металлов в США, добился смягчения американских пошлин, не пойдя при этом на существенные уступки взамен. При этом NYT отметила и искусство китайской дипломатии. «Си Цзиньпин, похоже, понял, что Трампу нужна сделка, которую бы он мог преподнести на родине как свою победу», — считает издание. В итоге Трамп «порадовал американских фермеров» тем, что Китай вновь будет у них покупать бобы, а американские компании — тем, что Китай воздержится от дальнейших ограничений по экспорту редкоземельных металлов. Взамен Пекин получил снижение американских пошлин и «в значительно степени восстановил [торговое] статус-кво», а также добился «хотя бы временного затишья в непростых американо-китайских отношениях».

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа состоялись в Пусане, они продлились 1 час 40 минут. В начале встречи Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий. В свою очередь Трамп после встречи назвал ее замечательной. До этих переговоров Трамп и Си Цзиньпин встречались в 2019 году на полях саммита G20 в японской Осаке.

