Казахстан и Россия могут начать мегапроект по дну Каспия

Интернет по дну.
По словам главы Минцифры России Максута Шадаева, страны и компании «Ростелеком» и «Казахтелеком» уже активно обсуждают проект.
«Все-таки вернулись к обсуждению возможности строительства волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря для того, чтобы обеспечить прямую связь между нашими регионами и Арменией, Ираном и Казахстаном. Сейчас обсуждаем такой совместный проект», — сказал он.
Похожий проект уже ведется.
Пока что Казахстан строит похожий кабель с Азербайджаном. Он соединит Актау и Сумгаит длиной 380 километров. Пропускная способность — до 400 терабит в секунду. Строительство началось в этом году, а закончить планируют к 2026−2027 годам.
Для казахстанцев это значит быстрее и надежнее интернет. Сейчас трафик из Казахстана часто идет через Россию, но новый маршрут сделает связь независимой.