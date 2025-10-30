Ричмонд
Казахстан и Россия могут начать мегапроект по дну Каспия

Россия и Казахстан могут вместе проложить оптоволоконный кабель по дну Каспийского моря. Это поможет улучшить связь с Ираном и Арменией, передает interfax.ru.

Источник: Курсив

Интернет по дну.

По словам главы Минцифры России Максута Шадаева, страны и компании «Ростелеком» и «Казахтелеком» уже активно обсуждают проект.

«Все-таки вернулись к обсуждению возможности строительства волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря для того, чтобы обеспечить прямую связь между нашими регионами и Арменией, Ираном и Казахстаном. Сейчас обсуждаем такой совместный проект», — сказал он.

Похожий проект уже ведется.

Пока что Казахстан строит похожий кабель с Азербайджаном. Он соединит Актау и Сумгаит длиной 380 километров. Пропускная способность — до 400 терабит в секунду. Строительство началось в этом году, а закончить планируют к 2026−2027 годам.

Для казахстанцев это значит быстрее и надежнее интернет. Сейчас трафик из Казахстана часто идет через Россию, но новый маршрут сделает связь независимой.