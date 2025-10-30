Польша объявила новые сроки открытия двух КПП на границе с Беларусью

Адам Шлапка уточнил, что к озвученной договоренности пришли премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Литвы Инга Ругинене. Он заметил, что открыть пограничные переходы с Беларусью намеревались раньше (подробнее мы писали здесь). Однако в разговоре с Туском литовская сторона сказала о напряженности на своей границе.