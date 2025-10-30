Польша объявила новые сроки открытия двух КПП на границе с Беларусью. Об этом сообщил представитель правительства Польши Адам Шлапка. Подробности пишет БелТА.
По словам представителя польского правительства, была достигнута договоренность, чтобы открыть два пункта пропуска («Бобровники» (с белорусской стороны «Берестовица» и «Кузница» (с белорусской стороны «Брузги») на границе с Беларусью примерно в середине ноября 2025 года.
Адам Шлапка уточнил, что к озвученной договоренности пришли премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Литвы Инга Ругинене. Он заметил, что открыть пограничные переходы с Беларусью намеревались раньше (подробнее мы писали здесь). Однако в разговоре с Туском литовская сторона сказала о напряженности на своей границе.
Тем временем Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью до 30 ноября.
Кстати, Беларусь решила, как будет доставлять грузы в Калининград после закрытия границы Литвой.
Ранее гендиректор «Белавиа» высказался о покупке самолетов производства России.