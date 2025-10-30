Токаев посетил новую ТЭЦ в Кызылорде (фото)

Новая теплоэлектростанция была построена во исполнение поручения главы государства для обеспечения растущих потребностей населения и экономики южных регионов. Производственная мощность ТЭЦ составляет 240 мегаватт электроэнергии и 277 гигакалорий тепла. Общая стоимость проекта — 215 млрд тенге. Теплоэлектростанция полностью построена за счет инвестиций турецкой компании Aksa Energy. В настоящее время установлены и полностью смонтированы основные агрегаты: две газотурбинные установки мощностью по 176 мегаватт, паровая турбина мощностью 95 мегаватт, два паровых котла производительностью 120 тонн в час и четыре водогрейных котла мощностью 150 гигакалорий в час.