Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев посетил новую ТЭЦ в Кызылорде (фото)

В рамках рабочего визита в Кызылординскую область президент Касым-Жомарт Токаев посетил новую ТЭЦ в Кызылорде, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Новая теплоэлектростанция была построена во исполнение поручения главы государства для обеспечения растущих потребностей населения и экономики южных регионов. Производственная мощность ТЭЦ составляет 240 мегаватт электроэнергии и 277 гигакалорий тепла. Общая стоимость проекта — 215 млрд тенге. Теплоэлектростанция полностью построена за счет инвестиций турецкой компании Aksa Energy. В настоящее время установлены и полностью смонтированы основные агрегаты: две газотурбинные установки мощностью по 176 мегаватт, паровая турбина мощностью 95 мегаватт, два паровых котла производительностью 120 тонн в час и четыре водогрейных котла мощностью 150 гигакалорий в час.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область. Рабочая поездка главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область началась с посещения нового терминала международного аэропорта «Қорқыт Ата».