Глава Самарской области посетил село Георгиевку

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев посетил село Георгиевка в Кинельском районе. Губернатор обсудил развитие территории и ознакомился с текущими проблемами.
Первый глава региона посетил спортивный комплекс «Лидер», который построили в 2016 году. За это время здание устарело и стало нуждаться в проведении ремонта. Вячеслав Федорищев ранее поручал привести комплекс в нормативное состояние. Во время визита он проинспектировал проделанную работу. Также губернатор обратил внимание на спортивную площадку, Дом культуры и местную врачебную амбулаторию.
В ДК планируют отремонтировать крышу, сцену и обновить мебель. В зданиях поликлиник и больниц проведут капитальный ремонт. После осмотра инфраструктуры губернатор пообщался с местными жителями.
Необходимо провести капитальный ремонт, а также привлечь необходимые кадры для повышения качества медицинского обслуживания жителей села.