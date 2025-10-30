Глава Самарской области посетил село Георгиевку

Первый глава региона посетил спортивный комплекс «Лидер», который построили в 2016 году. За это время здание устарело и стало нуждаться в проведении ремонта. Вячеслав Федорищев ранее поручал привести комплекс в нормативное состояние. Во время визита он проинспектировал проделанную работу. Также губернатор обратил внимание на спортивную площадку, Дом культуры и местную врачебную амбулаторию.