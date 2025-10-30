Песков: Москва будет действовать, если США испытают ядерное оружие

«В конце концов мы жили в такой ситуации, когда было два блока, когда была холодная война. Ничего хорошего в этом нет, но и страшного особо ничего в этом нет. По крайней мере все понятно, без фальшивых улыбок, ненужных объятий и пакостей за спиной», — считает Картаполов.