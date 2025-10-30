Путин приказал обеспечить проезд зарубежных СМИ в районы блокирования ВСУ

С таким предложением Путин выступил накануне в ходе общения с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка Минобороны России. Он сказал, что Россия не против пустить журналистов и СМИ, в том числе украинских и зарубежных, в зону окружения противника под Купянском и Покровском.