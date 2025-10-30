Reuters: США потребуется 36 месяцев для возобновления ядерных испытаний в Неваде

Объявив о возобновлении ядерных испытаний, Трамп подчеркнул, что «хотел бы увидеть денуклеаризацию» со стороны России и Китая, ядерный арсенал которых, на его взгляд, чрезмерный. Он также напомнил, что США ведут переговоры с Россией об денуклеаризации и Китай может присоединиться к ним позже, говорится в статье.
В США негативная реакция на пост Трамп последовала незамедлительно. Демократ из Невады Дина Титус в соцсети Х написала: «Я внесу законопроект, чтобы положить этому конец». Дэрил Кимболл, директор Ассоциации по контролю над вооружениями, заявил, что США потребуется не менее 36 месяцев, чтобы возобновить подземные ядерные испытания на бывшем полигоне в Неваде.
Трамп дезинформирован и оторван от реальности. У США нет технических, военных или политических оснований возобновлять испытания ядерных зарядов.
Он предупредил, что «безрассудное» решение главы Белого дома приведет к «сильной общественной оппозиции» в Неваде, а также «спровоцирует цепную реакцию ядерных испытаний» со стороны противников США и подорвет Договор о нераспространении ядерного оружия. В России уже заявили, что решение Трампа ознаменует новую эпоху непредсказуемости и открытой конфронтации. В Китае призвали США соблюдать свои обязательства по мораторию на ядерные испытания и поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность.