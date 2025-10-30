Reuters: США потребуется 36 месяцев для возобновления ядерных испытаний в Неваде

Он предупредил, что «безрассудное» решение главы Белого дома приведет к «сильной общественной оппозиции» в Неваде, а также «спровоцирует цепную реакцию ядерных испытаний» со стороны противников США и подорвет Договор о нераспространении ядерного оружия. В России уже заявили, что решение Трампа ознаменует новую эпоху непредсказуемости и открытой конфронтации. В Китае призвали США соблюдать свои обязательства по мораторию на ядерные испытания и поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность.