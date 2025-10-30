Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: США потребуется 36 месяцев для возобновления ядерных испытаний в Неваде

Президент США Дональд Трамп приказал американским военным немедленно возобновить испытания ядерного оружия после 33-летнего перерыва. Однако эксперты считают, что для этого потребуется как минимум три года, сообщает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Объявив о возобновлении ядерных испытаний, Трамп подчеркнул, что «хотел бы увидеть денуклеаризацию» со стороны России и Китая, ядерный арсенал которых, на его взгляд, чрезмерный. Он также напомнил, что США ведут переговоры с Россией об денуклеаризации и Китай может присоединиться к ним позже, говорится в статье.

Согласно материалу Reuters, неизвестно, имел ли Трамп в виду испытания ядерного оружия, которые будут проведены Национальным управлением по ядерной безопасности, или летные испытания ракет, способных нести ядерное оружие.

В США негативная реакция на пост Трамп последовала незамедлительно. Демократ из Невады Дина Титус в соцсети Х написала: «Я внесу законопроект, чтобы положить этому конец». Дэрил Кимболл, директор Ассоциации по контролю над вооружениями, заявил, что США потребуется не менее 36 месяцев, чтобы возобновить подземные ядерные испытания на бывшем полигоне в Неваде.

Трамп дезинформирован и оторван от реальности. У США нет технических, военных или политических оснований возобновлять испытания ядерных зарядов.

Дэрил Кимболл
директор Ассоциации по контролю над вооружениями

Он предупредил, что «безрассудное» решение главы Белого дома приведет к «сильной общественной оппозиции» в Неваде, а также «спровоцирует цепную реакцию ядерных испытаний» со стороны противников США и подорвет Договор о нераспространении ядерного оружия. В России уже заявили, что решение Трампа ознаменует новую эпоху непредсказуемости и открытой конфронтации. В Китае призвали США соблюдать свои обязательства по мораторию на ядерные испытания и поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше