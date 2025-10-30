Ричмонд
В парламенте Молдовы распределили портфели: Кто и чем будет заниматься

Заседание парламента, на котором будет назначено правительство во главе с Мунтяну, состоится в пятницу, 31 октября.

Источник: Комсомольская правда

В парламенте Молдовы 30 октября распределяли должности.

— двух вице-президентов парламента;

— новый состав Постоянного бюро;

— постоянные парламентские комиссии.

В парламенте будут только два вице-президента — один от правящего большинства и один от оппозиции. Соответствующее предложение партии PAS одобрено 54 голосами.

Влад Батрынча стал вице-спикером парламента Молдовы от оппозиции. За его кандидатуру проголосовали 71 депутат от ПСРМ и ПАС.

Дойна Герман избрана вице-спикером парламента. За её кандидатуру проголосовали 53 депутата.

ПКРМ — в знак протеста против того, что парламентское большинство отказалось утвердить 3 вице-спикеров, отказалась от участия в голосовании по этому вопросу.

Постоянное Бюро парламента будет состоять из 15 членов, из которых 9 от правящей партии PAS. Согласно регламенту, соотношение должно было быть 8 на 7.

Лидер партии «Демократия Дома» Василе Костюк заявил, что депутаты его фракции не будут занимать посты председателей ни в одной профильной комиссии.

После обеденного перерыва, Дойна Герман уточнила, что в парламенте будет 12 комиссий.

Каждая из комиссий отвечает за ключевые направления работы законодательного органа. Фото: соцсети.

Юридическую комиссию снова возглавит Вероника Рошка — депутат ПДС.

Комиссию по экономике, бюджету и финансам продолжит возглавлять Раду Мариан — депутат ПДС.

Комиссию по нацбезопасности продолжит возглавлять Лилиан Карп — депутат ПДС.

Комиссию по евроинтеграции возглавит Марчел Спатарь — депутат ПДС.

Комиссия по внешней политике — Дойна Герман депутат ПДС.

Комиссию по правам человека возглавит Григоре Новак — депутат ПСРМ.

Комиссия по публичной администрации и региональному развитию — Якони Лилиана — депутат от блока «Альтернатива».

Комиссия по культуре, образованию, исследованиям, спорту и СМИ — Лилиана Николаеску-Онофрей — депутат ПДС.

Комиссию по сельскому хозяйству — Иванов Сергей — депутат от «Нашей партии».

Комиссия по соцзащите, здоровью и семье — Адриан Белый — депутат ПДС.

Комиссию по окружающей среде — Мудук Валериу — депутат от ПКРМ.

Комиссия по контролю публичных средств — Адриан Лебединский — депутат ПСРМ.

