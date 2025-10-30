Вячеслав Федорищев дал поручения по развитию поселка Мехзавод в Самаре

Транспортная доступность района — один из самых актуальных вопросов для местных жителей. Сейчас поселок Мехзавод, в том числе жилой квартал Новая Самара, Красноглинский район города обслуживают 4 межмуниципальных (№ 110, 368, 396, 410а) и 5 муниципальных маршрутов (1, 51, 67, 84, 87). Больше всего обращений граждан, по словам врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова, связаны с маршрутом № 368. Интервал движения сейчас составляет 1 час, к тому же на линию выходят автобусы лишь среднего класса, имеющие небольшую вместимость.