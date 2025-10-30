Депутат Журавлев: Трамп не понимает, что такое ядерные испытания

«Кажется, Трамп не слишком понимает, что такое вообще ядерные испытания, ведь с 1992 года подземных ядерных взрывов не проводила ни одна страна в мире», — приводит слова парламентария RTVI.
Депутат уточнил, что, скорее всего, ядерные эксперименты на полигоне проводились в КНДР, но сведения об этом являются гостайной в Северной Корее и не доступны мировой общественности.
Журавлев добавил, что в России проводятся учения ядерной триады, но без применения ядерных боеголовок. Парламентарий предположил, что заявления Дональда Трампа о старте ядерных испытаний — реакция на запуск «Буревестника» и «Посейдона». Он обратил внимание, что Минобороны РФ не заявляло, что крылатая ракета и управляемая суперторпеда с ядерными установками запускались в ядерном исполнении.
В целом Трамп, конечно, может возобновить программу, устраивая землетрясения у себя в Неваде, но и у нас в таком случае будут развязаны руки.
Журавлев добавил, что российский полигон на Новой Земле, где в 1960-х годах прошли испытания термоядерной авиационной «Царь-бомбы», по-прежнему функционирует. Он подчеркнул, что «эскалация» в вопросах ядерного вооружения не является целью ядерных держав.
Собеседник RTVI напомнил, что российский лидер Владимир Путин в своих выступлениях акцентирует внимание, что в конфликте на Украине ВС РФ применяет лишь малую часть своего арсенала и в случае новой гонки вооружений Россия может продемонстрировать все могущество своей армии.
О том, что Пентагон начнет проводить испытания ядерного оружия, Трамп заявил 30 октября. Политик уточнил, что лично дал распоряжение об этом. Он обосновал необходимость ядерных испытаний тем, что в других странах уже реализуются испытательные программы и наращивается ядерный потенциал. По словам Трампа, Россия и Китай могут сместить США с первого места по количеству ядерных боеголовок.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа о ядерных испытаниях, отметил, что Москва примет меры в случае, если другая ядерная держава откажется от соблюдения моратория на испытание ядерного оружия. Песков обратил внимание, что запуски «Посейдона» и «Буревестника» не являлись ядерными испытаниями.