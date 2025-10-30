Депутат Журавлев: Трамп не понимает, что такое ядерные испытания

О том, что Пентагон начнет проводить испытания ядерного оружия, Трамп заявил 30 октября. Политик уточнил, что лично дал распоряжение об этом. Он обосновал необходимость ядерных испытаний тем, что в других странах уже реализуются испытательные программы и наращивается ядерный потенциал. По словам Трампа, Россия и Китай могут сместить США с первого места по количеству ядерных боеголовок.