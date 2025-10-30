Захарова назвала разработку «Буревестника» реакцией на шаги НАТО

«Что касается систем, подобных “Буревестнику”, то, как уже неоднократно заявлялось российским руководством, их разработка носит вынужденный характер и происходит в целях поддержания стратегического баланса, — сказала дипломат. — В частности, нашей стране приходится реагировать на все более дестабилизирующие действия натовцев в сфере, в частности противоракетной обороны».
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину 26 октября сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что, по словам начальника Генштаба, не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета «Буревестника» были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и «тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны».